Спасатели потушили открытый огонь в пригороде Тбилиси

В пригороде Тбилиси спасателям удалось справиться с двумя очагами пожаров менее чем за 12 часов. Горели кустарники и сухая трава в дачных поселках.

Но работа на месте еще не закончена, есть тлеющие места. Добавляет проблем порывистый ветер, которые ускоряет распространение огня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.