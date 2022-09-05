Новости последнего часа: в Дзержинском объявили локализацию пожара в шиномонтаже

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Дзержинском объявили локализацию пожара в шиномонтаже на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС.

Спасатели предупредили о заморозках в Подмосковье с 6 по 8 сентября. Об этом заявило ведомство.

Движение в центре Москвы ограничат 10 сентября из-за фейерверков в честь Дня города. Об этом рассказал Дептранс.