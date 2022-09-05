В организовавшей тур на Камчатку компании прошли обыски после гибели людей

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы. В компании в Новосибирске прошли обыски, сообщили в ТАСС.

Из группы на Камчатке погибли восемь человек, помощи ждут четверо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.