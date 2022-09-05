Новости последнего часа: Лавров заявил об усилении охраны российского посольства в Кабуле

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Охрана посольства в Кабуле усилена после теракта, в котором погибли два россиянина. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Площадь активного горения в Окском заповеднике достигает трех тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Полиция в аэропорту Домодедово задержала дебошира, заявившего о бомбе в сумке. Об этом рассказали в МВД.