Лавров почтил память убитых сотрудников посольства РФ в Афганистане

Сергей Лавров почтил память убитых сотрудников посольства России в Афганистане минутой молчания. Два человека стали жертвами террористической атаки утром 5 сентября.

По словам главы МИД России, сейчас меры безопасности по периметру дипмиссии усилены. РФ рассчитывает, что организаторы понесут наказание в ближайшее время, Сергей Лавров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.