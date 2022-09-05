Туристы, застрявшие на Ключевской Сопке, вышли на связь. Они сообщили, что живы и здоровы, с высоты около четырех тысяч метров к ним смог спуститься еще один человек.

Таким образом, трое туристов ждут спасателей в домике вулканологов, где есть продукты и отопление. Судьба еще одного человека остается неизвестной. Об этом сообщили спасатели Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

По последним данным, при восхождении на вулкан погибли восемь человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.