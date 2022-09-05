Новости последнего часа: 2 сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате ЧП

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате теракта у стен дипмиссии. Об этом заявили в МИД России.

Более 4,3 тысячи флагов и декоративных конструкций украсят Москву ко Дню города. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Показатели продолжительности жизни в РФ возвращаются к допандемийному уровню. Об этом сообщил Минздрав.