В МИД РФ заявили о гибели двух сотрудников российской дипмиссии из-за взрыва в Кабуле

Два сотрудника российский дипмиссии погибли в результате взрыва у ворот посольства в Кабуле. Об этом сообщает МИД РФ. Там произошедшее назвали терактом.

По данным источников СМИ в госпитале, всего погибли не менее восьми человек, около 15 пострадали. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, заявили в полиции.

Очевидцы рассказали, что охрана опознала его в толпе и открыла огонь, потом раздался взрыв. Это произошло в тот момент, когда один из дипломатов вышел, чтобы назвать фамилии претендентов на визу.

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