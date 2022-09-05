Огромная трещина появилась на трассе в Башкирии

В Башкирии прямо на трассе появились огромные трещины. Это случилось на дороге Бирск – Сатка. В соцсетях опубликовали видео, где мужчина даже смог поместиться в разлом.

В "Башкиравтодоре" рассказали, что такие дефекты возникли не в первый раз. Это связано с особенностями грунта. В данный момент проблемный участок огородили и начали ремонтировать.

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