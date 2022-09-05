Новости последнего часа: число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до 8

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Число погибших при восхождении на Ключевской вулкан выросло до восьми. Об этом заявили власти региона.

В Москве создали резерв по топливу и мощностям в рамках подготовки к зиме. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

Правительство обязало органы власти вести аккаунты в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Об этом сообщил кабмин.