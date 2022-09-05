Взрыв произошел у посольства РФ в Кабуле

У посольства России в Кабуле произошел взрыв. Об этом сообщает местная полиция.

По данным СМИ, погибнуть могли минимум два российских дипломата. Общее число жертв пока неизвестно. По разным данным – от 15 до 20 человек.

Очевидцы говорят, что взрыв раздался в тот момент, когда один из дипломатов вышел, чтобы назвать фамилии претендентов на визу. Взрывное устройство, скорее всего, привел в действие террорист-смертник, сообщают источники информационных агентств со ссылкой на следствие.

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