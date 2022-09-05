Спасатели пытаются добраться до туристов, которые застряли на Ключевской Сопке

Спасатели на Камчатке пытаются добраться до туристов, которые застряли на Ключевской Сопке. Из группы погибли восемь человек, помощи ждут четверо, причем находятся они на разных высотах.

Как рассказали в МЧС, дойти до ближайшей точки получится не раньше полуночи. Условия восхождения экстремальные, мешает погода, дует шквалистый ветер, всюду вулканический пепел.

Прокуратура уже начала проверку туристической фирмы, которая организовала смертельный поход. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.