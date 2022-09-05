Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Анапе

Пляжи Анапы опустели – туристов попросили покинуть зоны отдыха из-за предупреждения МЧС. Купаться там нельзя – море штормит, отмечается сильное донное течение. На 5 сентября метеопрогноз не стал лучше. Опасность сохранится как минимум до полудня. В регионе ожидаются дожди, град и усиление ветра до 20 метров в секунду.

В Новосибирске спасли рыбака, который заснул в резиновой лодке и в таком состоянии отправился в путешествие по Оби. Мужчине угрожала опасность, ведь лодка могла столкнуться с катерами, баржами, другими судами или просто опрокинуться из-за сильных волн. На помощь отправили катер со спасателями. Рыбака нашли и доставили на берег. А затем передали родственникам, которые его потеряли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

