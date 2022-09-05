Число погибших на склонах Ключевского вулкана возросло до восьми. Об этом сообщили в МЧС.

На Камчатке предпринимают еще одну попытку добраться до группы туристов. Вертолету удалось высадить спасателей на высоте 1 600 метров. Подняться выше у авиации не получилось – мешает сильный ветер и облака вулканического пепла.

Люди ждут помощи на отметках 3 300 и более 4 000 метров. Что еще известно о ЧП в горах? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.