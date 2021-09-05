Движение транспорта восстановлено после ДТП на Кутузовском проспекте

Дептранс сообщил, что движение на Кутузовском проспекте восстановлено. Из-за аварии там были перекрыты крайние левые полосы в обе стороны.

На месте происшествия столкнулись такси и машина каршеринга. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.