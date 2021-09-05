В Сети показали кадры с места ДТП на Кадешвской набережной

На Кадашевской набережной машина едва не улетела в реку. Это кадры с места ДТП.

Ограждение рухнуло в воду, но задержало автомобиль на тротуаре. Уточняется, что водитель погиб от сердечного приступа. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.