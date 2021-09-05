Москвичам рассказали о ситуации в российских регионах

В Сочи сильный шторм успел напугать туристов. В курортном Лоо обрушилось несколько метров подпорной стены. В море смыло бетонные плиты. Повреждения получили и постройки на берегу.

Туристам из-за мощных волн запрещено купаться. Им остается только наблюдать за происходящим на берегу. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в c соседней Абхазией образовалась километровая очередь из туристов. Приезжие, мечтавшие в выходные полюбоваться на красоты озера Рица, были поражены таким количеством людей. Поток туристов в соседней республике не уменьшается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.