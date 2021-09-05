12 человек погибли в ДТП с автобусом в Египте

12 человек погибли в аварии с автобусом в Египте. Среди них есть дети. Еще 40 получили различные травмы. Некоторые госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Местные жители выстраиваются в очереди в больницах, чтобы сдать кровь для пострадавших.

Авария произошла недалеко от Суэца. Автобус, следовавший из Шарм-эль-Шейха в Каир, врезался в бетонное ограждение и перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.