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Новости

05 августа, 20:00

Происшествия

Дома оказались подтоплены после ливня в одном из подмосковных поселков

Дома оказались подтоплены после ливня в одном из подмосковных поселков

В подмосковном поселке дома оказались под водой после ливня

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Жители Истринского района жалуются на последствия сильных ливней. В телеграм-каналах появились кадры одного из поселков, который оказался подтоплен. Одна из семей оставила вещи и эвакуировалась из дома вместе с двумя детьми. Пострадавшие рассчитывают на помощь местных властей.

В Москве продолжают устранять последствия сильного ливня. В отдельных районах города за последние сутки выпало до 90% месячной номы осадков. В частности, коммунальные службы убирают поваленные деревья. Однако в скором времени в столицу вернется комфортное лето с температурой до 25 градусов тепла.

В Москве открылся многофункциональный центр ОАТИ. Теперь зарегистрировать трактор, квадроцикл или любую другую самоходную технику стало проще. Сразу в одном месте можно поставить транспорт на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить удостоверение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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