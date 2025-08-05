Дома оказались подтоплены после ливня в одном из подмосковных поселков

Жители Истринского района жалуются на последствия сильных ливней. В телеграм-каналах появились кадры одного из поселков, который оказался подтоплен. Одна из семей оставила вещи и эвакуировалась из дома вместе с двумя детьми. Пострадавшие рассчитывают на помощь местных властей.

В Москве продолжают устранять последствия сильного ливня. В отдельных районах города за последние сутки выпало до 90% месячной номы осадков. В частности, коммунальные службы убирают поваленные деревья. Однако в скором времени в столицу вернется комфортное лето с температурой до 25 градусов тепла.

В Москве открылся многофункциональный центр ОАТИ. Теперь зарегистрировать трактор, квадроцикл или любую другую самоходную технику стало проще. Сразу в одном месте можно поставить транспорт на учет, пройти техосмотр, сдать экзамены и получить удостоверение.

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