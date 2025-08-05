Новости регионов: в Старом Осколе ребенок за рулем сбил пешехода во дворе жилого дома

В Старом Осколе Белгородской области семилетняя девочка за рулем автомобиля сбила прохожего во дворе жилого дома. "Лада Веста" двигалась задним ходом, наехала на мужчину, а затем задела скамью и две припаркованные машины. Пострадавшего пешехода госпитализировали. На пассажирском сидении находился отец девочки, который был пьян.

Южная часть полуострова Камчатка сместилась почти на 2 метра на юго-восток после землетрясения 30 июля. По данным ученых РАН, у побережья региона произошло новое сильное землетрясение магнитудой 6 баллов. Из-за толчков начали просыпаться вулканы: Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 6 километров, а Ключевской – на высоту до 7 километров.

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