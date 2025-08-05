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05 августа, 12:30

Происшествия

Москвичи обратились в прокуратуру из-за живущих в антисанитарии кошек у соседки

Москвичи обратились в прокуратуру из-за живущих в антисанитарии кошек у соседки

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Жильцы дома на улице Ладожской обратились в прокуратуру из-за соседки, которая держит в своей квартире четырех кошек. По их словам, животные находятся в антисанитарных условиях.

В результате правоохранители направили обращение в суд для получения официального запрета на содержание кошек. Расследование продолжается.

Однако юристы отмечают, что антисанитария не является основанием для изъятия питомцев. Для этого необходим факт жестокого обращения или болезни животных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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