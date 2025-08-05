05 августа, 11:45Происшествия
Полиция устроила погоню за нарушителем в Балашихе
В Балашихе полицейские заметили автомобиль, который резко изменил маршрут и попытался скрыться во дворах. Водитель не реагировал на предупреждения, продолжал движение с опасностью для окружающих.
Патрульные были вынуждены открыть огонь по колесам, чтобы задержать машину. За рулем оказался мужчина без водительских прав, а автомобиль был не зарегистрирован. Машину изъяли, нарушителя ожидает суд.
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