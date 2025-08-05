Москвич украл 265 пачек сливочного масла из магазина в Ховрине

Москвич украл 265 пачек сливочного масла из магазина, расположенного в столичном районе Ховрино. Подойдя к стеллажу, он забрал все, что на нем находилось, после чего покинул торговую точку.

Злоумышленником оказался мужчина в возрасте 30 лет. Его действия были зафиксированы камерой наблюдения, что позволило быстро установить его личность. В настоящее время полиция проводит расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

