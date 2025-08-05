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Новости

05 августа, 11:15

Происшествия

Новости регионов: автоцистерна въехала на территорию жилого дома в Абинске

Новости регионов: автоцистерна въехала на территорию жилого дома в Абинске

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В Абинске автоцистерна въехала на территорию жилого дома. Водитель машины не справился с управлением, из-за чего грузовик съехал с дороги, а затем повредил забор, ворота и навес на одном из придомовых участков. Никто не пострадал, правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Госкорпорация "Ростех" начнет серийное производство самолетов МС-21, SJ-100 и Ил-114 в следующем году, рассказал глава компании Сергей Чемезов на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Кроме того, полет полностью импортозамещенного МС-21 ожидается уже в этом месяце.

Новое сильное землетрясение магнитудой 6.0 произошло у побережья Камчатки. Эпицентр находился на глубине 64 километра. Из-за толчков на полуострове просыпаются вулканы. Один из них – Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 6 километров. В свою очередь, над вулканом Ключевской столб пепла поднялся на высоту до 7 километров.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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