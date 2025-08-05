Более 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Тульской области

Больше 30 человек пострадали в аварии с автобусом в Тульской области. Их доставили в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска.

Автобус следовал по маршруту Луганск – Москва. Он столкнулся с опорой на пункте оплаты на трассе М-4 "Дон". Всего в автобусе находились 48 человек.

Как сообщили в региональной прокуратуре, на место выехали специалисты. Они устанавливают все обстоятельства ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.