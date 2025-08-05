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05 августа, 07:15

Происшествия

Новости регионов: новое сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки

Новости регионов: новое сильное землетрясение произошло у побережья Камчатки

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У побережья Камчатки произошло новое сильное землетрясение. Эпицентр находился на глубине 64 километров. Приборы зафиксировали толчки магнитудой 6. Следят ученые и за вулканами, которые проснулись на полуострове.

На Нижний Новгород обрушился мощный ливень с грозой и ветром. Из-за этого затопило несколько улиц. Ливневки на некоторых дорогах не справились с потоками воды, из-за чего многие машины не могли проехать и глохли. Спасатели предупредили, что возможны аварии на электросетях. Они также не советуют садиться за руль.

В такой же ситуации оказался и Волгоград. Из-за ливня с грозой под воду ушли улицы в центре и на окраине города. Дождь был настолько сильный, что видимость упала до нуля. Ветер с порывами до 25 метров в секунду повалил деревья и металлические конструкции. Повреждены авто, выбиты стекла в домах, многие остались без электричества.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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