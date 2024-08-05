Новости мира: число жертв массовых протестов в Бангладеше достигло 300

За первый день протестов в столице Бангладеш погибли более 50 человек, а в целом по стране число жертв достигло 300. Это официальные данные полиции и медиков, но они не окончательные. Беспорядки в стране продолжаются: демонстранты сожгли офис оппозиционной партии и ворвались в резиденцию премьер-министра в Дакке. Глава правительства шейх Хасина Вазедуже объявила о своей отставке и покинула страну. СМИ сообщают, что она просит убежище в Великобритании.

Также стало известно, что китайский Ухань уходит под землю. На улицах 13-миллионного города появились огромные трещины и провалы грунта. Из-за этого часть улиц перекрыли, под угрозой оказались и некоторые здания. Причины движения грунта выясняют эксперты. Предположительно, это произошло из-за паводковых вод, которые размыли почву.

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