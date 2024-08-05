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05 августа, 19:15

Происшествия

Новости регионов: 4 пострадавших при обрушении дома готовят к выписке в Нижнем Тагиле

Новости регионов: 4 пострадавших при обрушении дома готовят к выписке в Нижнем Тагиле

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Медики готовят к выписке четырех пострадавших при частичном обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. ЧП произошло в четверг, 1 августа. В результате взрыва газа в одном из домов обрушились два подъезда. В итоге десять человек погибли, пятеро из них – дети. Спасателям удалось спасти из-под завалов 16 человек. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что все участники массовой драки, в которой пострадал чемпион России по боксу Дмитрий Двали, обвиняются в покушении на убийство спортсмена. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Инцидент произошел в Феодосии. Сообщается, что Двали заступился за подростка, которого избивали на улице. За это на спортсмена напали несколько мужчин, и в итоге у него сильно поврежден глаз.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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