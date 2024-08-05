Самокатчики, в которых стреляли из пневматического пистолета, должны выплатить штраф

Самокатчикам, в которых стреляли из пневматического пистолета на юге Москвы, грозит штраф до полутора тысячи рублей. По данным СМИ, примерно за 20 минут до конфликта молодые люди выпили во дворе, затем поехали кататься.

Они быстро катались по тротуарам, пока не встретили мужчину, с которым случился конфликт. Он достал пневматический пистолет и стал стрелять. Возбуждено уголовное дело. Молодые люди отделались легкими травмами.

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