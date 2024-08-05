СК РФ задержал главу парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова

Следователи задержали руководителя парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова. Также под следствием находится и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Согласно материалам дела, оба обвиняемых причастны к хищению бюджетных средств, которые выделили на организацию работы парка "Патриот" и одноименного конгрессно-выставочного центра. Дело расследуют по статье о мошенничестве. Максимальное наказание по ней – 10 лет заключения.

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