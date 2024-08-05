Новости регионов: граната для игры в страйкбол взорвалась в руках у ребенка в Твери

Страйкбольная граната взорвалась в руках у ребенка в Твери. Сообщается, что ее мальчику дал отец. Мужчина якобы думал, что это пластмассовый муляж. Ребенка быстро доставили в больницу. Серьезная помощь медиков не потребовалась. Мальчик отделался только небольшими ожогами и испугом.

Между тем в Анапе прошли сильные ливни, из-за которых затопило улицы. Сейчас местами вода доходит до первых этажей домов. Также из-за подтопления есть проблемы с движением. Ранее в МЧС предупредили, что 5 и 6 августа в Анапе ожидаются сильные дожди и ветер со скоростью до 23 метров в секунду. Кроме того, есть вероятность формирования смерчей.

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