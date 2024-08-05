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Новости

05 августа, 11:45

Происшествия

Новости мира: легкомоторный самолет упал на поле для гольфа в США

Новости мира: легкомоторный самолет упал на поле для гольфа в США

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В США легкомоторный самолет упал на поле для гольфа. Пилот получил синяки и порез на руке. Летчик принял решение об экстренном приземлении после того, как на высоте около 120 метров отказал двигатель. Машина проскользила по траве 60 метров и врезалась в магазин спортивных товаров.

Тем временем Израиль может нанести превентивный удар по Ирану из-за ожидаемой атаки. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источник в израильском правительстве. Ранее Иран пригрозил Израилю ответом на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, а "Хезболлах" – за удар Израиля по жилому дому в пригороде Бейрута.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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