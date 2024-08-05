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05 августа, 11:30

Происшествия

Новости регионов: здание обрушилось в Санкт-Петербурге

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В Петроградском районе Санкт-Петербурга обрушилось здание. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Кроме того, в доме на улице Большая Зеленина произошло новое обрушение – очевидцы успели заснять поднявшиеся клубы пыли.

Также стало известно, что в Тюменской области арестовали двух религиозных деятелей. Как сообщили в Следственном комитете, фигуранты склонили 19 жителей региона к участию в террористической деятельности в Сирийской Арабской Республике. Обвиняемые собирали деньги для финансирования запрещенной террористической организации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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