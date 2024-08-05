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Новости

05 августа, 08:30

Происшествия

Новости регионов: более 200 человек эвакуировали из-за паводков в Бурятии

Новости регионов: более 200 человек эвакуировали из-за паводков в Бурятии

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В Бурятии из-за паводков и прорыва дамбы эвакуировали более 200 человек. Реки вышли из берегов после проливных дождей. Мощные потоки воды смыли три автомобильных и три пешеходных моста. Повреждены дороги и участок железнодорожного полотна. Серьезно пострадала и федеральная трасса "Байкал". Ее частично перекрыли, из-за чего образовались большие заторы. Режим ЧС действует в республике с субботы, 3 августа.

Тем временем на приморской трассе водитель уснул за рулем и устроил массовое ДТП. "КамАЗ" протаранил два самосвала, стоявших на обочине. Один из большегрузов пробил ограждение и съехал с дороги. В аварии никто не пострадал.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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