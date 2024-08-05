Новости мира: протестующие подожгли второй отель с беженцами в Великобритании

Великобританию накрыла волна массовых антимигрантских протестов, начавшихся после убийства трех девочек в Саутпорте. Участники погромов подожгли уже второй отель, где проживают беженцы. Премьер-министр страны Кир Стармер заявил, что митингующие "Пожалеют о том, что приняли в них участие".

Тем временем сборная Бельгии по триатлону не выступит в смешанной эстафете на Олимпиаде в Париже. Одна из спортсменок была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене. Ранее очистка реки стоила Франции больше одного миллиарда евро, однако пробы воды показали недопустимый уровень бактерий, вызывающих сепсис, диарею и пневмонию.

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