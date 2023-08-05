Движение ограничат в центре Москвы 5 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 19:30

Происшествия

Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива

Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива

Ущерб от наводнения в Словении превысит полмиллиарда евро

Суд арестовал мужчину, бросившего гранату в машину возле "Москва-Сити"

Движение в районе Рижской эстакады восстановили после ДТП

Два автомобиля столкнулись на Рижской эстакаде

В акватории в районе Севастополя обнаружен надводный беспилотник

Число пострадавших при взрыве в Красноярском крае увеличилось до 13

Тысячи фанатов устроили погром в Нью-Йорке после встречи с блогером

Новости мира: ливень со снегом и градом обрушился на немецкий город Ройтлинген

Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива. Судно получило пробоину в районе машинного отделения.

На данный момент вода не поступает внутрь судна, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Там также отметили, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоКарина Ильина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика