Танкер "Сиг" остался на плаву после атаки дронов у Керченского пролива. Судно получило пробоину в районе машинного отделения.

На данный момент вода не поступает внутрь судна, экипаж в порядке, загрязнения окружающей среды нет. Об этом сообщили в Росморречфлоте. Там также отметили, что до конца дня планируется завершить водолазное обследование подводной части танкера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.