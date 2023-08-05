Ущерб от наводнения в Словении превысит полмиллиарда евро. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Голоб.

Из-за проливных дождей Словения столкнулась с крупнейшим стихийным бедствием в своей новейшей истории. Там объявили красный уровень опасности. Известно как минимум о трех погибших. Один из муниципалитетов на севере отрезан от остальной страны. Предметы первой необходимости туда доставляют воздушным транспортом.

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