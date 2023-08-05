Число пострадавших при взрыве в Красноярском крае увеличилось до 13

Еще несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за помощью к медикам в красноярском Канске. Там 4 августа в жилом доме произошел взрыв газа. Общее число пострадавших достигло 13, а в больницах остаются семеро пострадавших.

По данным следствия, ЧП произошло в результате замены труб. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.