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Число пострадавших при взрыве в Красноярском крае увеличилось до 13

Число пострадавших при взрыве в Красноярском крае увеличилось до 13

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Еще несколько человек, в том числе двое несовершеннолетних, обратились за помощью к медикам в красноярском Канске. Там 4 августа в жилом доме произошел взрыв газа. Общее число пострадавших достигло 13, а в больницах остаются семеро пострадавших.

По данным следствия, ЧП произошло в результате замены труб. Уголовное дело возбудили по статье о нарушении правил безопасности. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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