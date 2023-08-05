Тысячи фанатов устроили погром в Нью-Йорке после встречи с блогером

В США фанаты блогера Кая Сената разгромили Нью-Йорк. Сенат известен в Сети своими прямыми эфирами в соцсетях.

На организованную им встречу пришли тысячи поклонников, которые ждали раздачи обещанных игровых приставок. Но в какой-то момент началась давка, а затем в полицейских, которые следили за порядком, полетели бутылки. Правоохранители, которых тоже были тысячи, пытались предотвратить погромы и мародерство.

Тем временем блогер с места встречи сбежал, но позже его задержали. Его обвиняют в организации незаконного массового мероприятия и подстрекательстве к беспорядкам. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.