Дорожный конфликт со стрельбой произошел в центре Москвы

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл в самом центре Москвы – возле Кремля. По словам очевидцев, причиной стала авария. Два водителя не поделили дорогу.

В результате аварии один из водителей достал травматический пистолет и начал стрелять по машине другого. 33-летнего мужчину задержала полиция. По данным столичного главка МВД, оружие у него изъяли, сейчас нарушителя допрашивают. Пострадавшего отправили в больницу.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.