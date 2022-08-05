В Дептрансе рассказали подробности о возгорании электробуса на Страстном бульваре. Водитель заметил задымление в нижней части машины, остановился и высадил пассажиров.

Никто не пострадал. На месте начали работу оперативные службы. Причины происшествия установит специальная комиссия "Мосгортранса".

Движение по Страстному бульвару в сторону Пушкинской площади пока ограничено. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.