Новости последнего часа: На Киевском шоссе начали восстанавливать движение после аварии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На Киевском шоссе начали восстанавливать движение после крупной аварии на 35-м километре. Об этом сообщил Дептранс.

Москвичам рекомендовали из-за жары поменьше находиться на открытом солнце, заявили в Депздраве.

Компания-владелец прав на шоколад Ritter Sport опровергла новость про переговоры о его будущем производстве в РФ.