Водитель микроавтобуса врезался в стоящий автомобиль на Киевском шоссе. Четыре человека пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Движение ограничено, образовался большой затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.