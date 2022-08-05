Новости последнего часа: причиной ДТП на Киевском шоссе стало несоблюдение дистанции

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной ДТП на Киевском шоссе в Москве стало несоблюдение дистанции маршруткой, сообщили в МВД.

Программу комплексной реконструкции столичных поликлиник завершат до конца 2023 года, заявил Сергей Собянин.

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам, прокомментировали консулы.