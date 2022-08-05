Движение в сторону центра на Киевском шоссе восстановили по двум полосам, сообщил Дептранс. Движение перекрывали из-за аварии.

По официальным данным от МВД, пострадали три человека. Очевидцы рассказали, что на месте находятся уже семь машин скорой помощи.

Авария произошла на 35-м километре Киевского шоссе в сторону центра. Водитель микроавтобуса врезался в стоящую машину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.