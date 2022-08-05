Четыре бригады скорой помощи работали на месте аварии на Киевском шоссе

Авария произошла на Киевском шоссе. На месте аварии начали работу четыре бригады скорой помощи, а также ЦОДД и полиция. Причиной, по данным МВД, стало несоблюдение дистанции.

В результате пострадали три человека. На место вызывали медицинский вертолет. Движение в сторону центра полностью перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.