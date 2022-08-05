Автомобиль загорелся на Варшавском шоссе

Возгорание автомобиля произошло в районе Новоданиловского проезда на Варшавском шоссе в сторону области.

По данным Дептранса, в настоящее время возгорание локализовано. На месте работают оперативные службы.

Уточняется, что движение в сторону области затруднено, водителям рекомендуется выбирать пути объезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.