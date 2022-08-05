ФСБ предотвратила теракты в КЧР

ФСБ предотвратила теракты в Карачаево-Черкесской Республике против военных и правоохранителей.

По данным ведомства, задержанный неонацист был сторонником запрещенной в России организации "Правый сектор". Злоумышленник планировал взорвать прокуратуру и военкомат, а после уехать на Украину.

Во время обысков у задержанного нашли два самодельных взрывных устройства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.