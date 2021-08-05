Жительница Якутии рассказала о пожарах

В Якутии не утихают лесные пожары. О ситуации в городе Мирный рассказала местная жительница.

"У меня такое ощущение, что я живу у костра уже 3 недели. Я не могу открыть форточку, я не хочу выходить на улицу, потому что воздух, которым мы сейчас все в Мирном дышим, он, во-первых, не соответствует уже давно никаким нормативам, показателям, а во-вторых, просто ты чувствуешь себя каким-то беззащитным. Ты дышишь этим", – сказала девушка.

Она поделилась, что иногда у нее начинает появляться отдышка.

Жительница также рассказала, что пожары тушат вручную, потому что авиация парализована и не может вылететь.

Ранее в Домодедово отменили рейс в Мирный из-за пожаров, которые разгораются в Якутии. В аэропорту остались сотни пассажиров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.