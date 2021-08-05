Курившую в самолете Бодрум-Москва пассажирку привлекли к административной ответственности

Пассажирку рейса Бодрум – Москва, которая закурила прямо в самолете, привлекли к административной ответственности.

Об инциденте стало известно в среду, 4 августа. На видео попала пассажирка бизнес-класса, которая зажгла сигарету и затянулась. Замечания бортпроводников женщина проигнорировала.

После задержания за неподобающее поведение дама заявила, что на нее якобы напали полицейские и "сумасшедший доктор". По ее словам, сигарета была ей нужна, чтобы снять боль из-за перелома ноги.

Подробнее о других инцидентах на борту и о том, что за них грозит пассажирам, – в эфире телеканала Москва 24.